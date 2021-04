Ein aussichtsreicher Markt

Um dem Kunden das Leben so angenehm wie möglich zu machen, liefern sich die großen Onlinehändler einen harten Kampf in puncto Belieferung. Delivery Hero hat sich in einem ersten Schritt auf die Logistik zwischen der Gastronomie und dem Endkunden spezialisiert. Was die Gastronomie beim Lieferservice zuvor selbst organisieren musste (Bestellung und Belieferung), kann sie nun an Delivery Hero outsourcen. Das bringt einen höheren Komfort sowohl für den Gastronomen (auch Reichweite) als auch für den Kunden. Übernommen wird dafür der Bestellprozess über App/Internet sowie die Belieferung mit eigenem Personal, was die Lieferqualität sichert. Die besondere Stärke des Unternehmens besteht darin, vergleichsweise kurze Strecken kostengünstig und mit zeitkritischer Ware (warmes Essen) zu beliefern. Strukturell wächst der Markt dadurch, dass immer mehr online bestellt wird und kleinere und jüngere Haushalte immer seltener selbst kochen.