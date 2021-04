Kurz vor Beginn der Dividendensaison zeigt sich Deutschlands wichtigster Aktienindex von seiner besten Seite. So stieg der DAX das erste Mal in seiner Geschichte auf mehr als 14.800 Punkte. Grund dafür sind unter anderem die gestiegenen Dividendenerwartungen. Die Deutsche Post gab zum Beispiel bekannt, die Dividende zu erhöhen und gleichzeitig eigene Aktien zurückzukaufen. Beide Maßnahmen verzückten die Aktionäre und so stieg der Kurs des Bonner Unternehmens seit Bekanntgabe um mehr als 10 Prozent.