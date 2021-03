Herr Wiedemann, Sie sind seit 14 Jahren Wertpapierhändler. Anfang Februar gab es großen Aufruhr an den Märkten, als Privatanleger – vor allem in den USA – den Kurs der Aktie Gamestop mit Käufen in die Höhe getrieben haben. Die Kursaufschläge haben den Hedgefonds, die die Gamestop-Aktie in großen Umfang leerverkauft bzw. geshortet haben, hohe Verluste beschert. Können Sie unseren Lesern kurz erklären, was ein Leerverkauf oder »Short-Selling« ist?

Der Begriff Leerverkauf oder »Short-Selling« beschreibt das Gleiche. Leerverkäufer verkaufen Aktien, Waren oder Devisen, die sie selbst nicht besitzen, sondern sich von anderen Marktteilnehmern leihen. Ein Leerverkäufer auf Aktien wie Gamestop zahlt für die Leihe eine Gebühr an denjenigen, der die Aktie hält und an ihn verleiht. Wenn die Aktie nun fällt, verdient der Leerverkäufer die Differenz aus seinem Verkaufspreis und dem späteren Wertpapierrückkaufspreis abzüglich der Leihgebühr. Die Höhe der Leihgebühr bestimmt sich aus Angebot und Nachfrage. Gibt es am Markt großes Interesse, die Aktie leer zu verkaufen, steigt auch die Wertpapierleihgebühr. Diesen Zusammenhang hat man zuletzt sehen können bei den Aktien von zum Beispiel Wirecard, TUI oder Gamestop.