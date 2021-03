Die Branche ist vor allem langfristig attraktiv. Hohe Cashflows, solide Bilanzrelationen sowie die Akzentuierung von Shareholder Value charakterisieren den Sektor ebenso wie die Ausrichtung auf Trends, die die Gesellschaft in den nächsten Jahrzehnten bestimmen werden (Cloud, Netzwerkausbau, Digitalisierung von Haushalten und Verkehr, Sicherheit). Durch die Pandemie hat der allgemeine Digitalisierungstrend einen weiteren Schub erhalten, was IT noch stärker in den Fokus rückt.