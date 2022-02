Microsoft ist zurzeit die zweitgrößte Aktie im Nasdaq Composite Index mit einem Indexgewicht von ca. 8,5 Prozent. Der Titel hat – unter anderem nach einem CEO-Wechsel 2014 und Umstellung der Geschäftsausrichtung auf das Cloud- und Software-Abo-Geschäft – seit 2015 wieder eine Führungsrolle unter den US-Tech-Giganten eingenommen. Aus langfristiger technischer Sicht startete Microsoft seit dem Tief bei 26,30 US-Dollar (Jahreswechsel Dezember 2012/Januar 2013) eine idealtypische Bilderbuchhausse. Die intakte, sehr langfristige Trendlinie dieser Hausse liegt zurzeit bei 165,00 US-Dollar. Mithilfe dieses Haussetrends beendete der Titel im zweiten Halbjahr 2014 seine seit dem zweiten Halbjahr 2001 bestehende Seitwärtspendelbewegung zwischen 20,00 und 40,00 US-Dollar mit einem Investmentkaufsignal und stieg besonders ab 2015 mit einem stetigen und hohen mittelfristigen Aufwärtsmomentum weiter an. Dabei lag ein klassisches Wechselspiel aus trendbestätigenden Konsolidierungen, Kaufsignalen und Aufwärtsschüben vor. Im Rahmen der Coronabaisse gab es eine Korrektur von 190,70 US-Dollar zurück auf 132,50 US-Dollar, wobei der langfristige Aufwärtstrend jedoch bestätigt werden konnte. Hier schlug die Aktie nach oben um und erreichte im September 2020 leicht oberhalb des alten technischen Etappenziels von 225,00 US-Dollar das damalige Allzeithoch bei 232,80 US-Dollar. Unterhalb dieser neuen Widerstandszone ging Microsoft in eine normale trendbestätigende mittelfristige Konsolidierung in Form eines leicht fallenden Dreiecks über. Dieses Dreieck hat Microsoft nun – unterstützt durch gute Finanzdaten im zweiten Quartal 2021 (neben dem Cloud-Geschäft [Azure] zeigten Office 365 und Gaming [Xbox] starkes Wachstum) – mit einem neuen (Investment-)Kaufsignal nach oben verlassen.