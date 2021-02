Der Ölmarkt ist fulminant in das neue Jahr gestartet. Der Brent-Ölpreis erreichte im Februar erstmals seit mehr als einem Jahr 65 US-Dollar je Barrel. Damit ist Brent-Öl wieder so teuer wie vor Ausbruch der Coronakrise. Begünstigt wurde der Preisanstieg durch eine positive Stimmung an den Finanzmärkten, was auch den Kauf von Öl-Terminkontrakten durch Anleger zur Folge hat …

