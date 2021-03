Schweizer Franken: Der Sonne entgegen

Der Schweizer Franken ist »sicherer Hafen« im Währungsuniversum, das heißt, er kommt unter Aufwertungsdruck, wenn am Devisenmarkt Angst und Bangen dominieren, und er gibt nach, wenn eitel Sonnenschein herrscht. Das war schon immer so. Und 2020 war ein prima Beispiel für dieses Marktverhalten. Die Schweizerische Nationalbank (SNB) konnte einen Absturz des Wechselkurses Euro/Schweizer Franken unter die Marke von 1,05 nur verhindern, indem sie kräftig am Devisenmarkt intervenierte, das heißt Schweizer Franken verkaufte und Devisenreserven anhäufte (was an den zeitweilig deutlich steigenden Sichteinlagen der Schweizer Geschäftsbanken bei der SNB ablesbar ist, siehe Grafik 1). Offensichtlich suchten FX-Händler in den Phasen hoher corona-erzeugter Unsicherheit wieder die Sicherheit der Schweizer Währung.