Geldmenge wächst, Inflationserwartungen steigen

Die Aktienmärkte bekommen weiterhin starken Rückenwind durch das weltweit enorme Wachstum der Geldmenge M1. Die Entwicklung des täglich verfügbaren Geldes in einer Volkswirtschaft war in der Vergangenheit regelmäßig ein guter Frühindikator für die DAX-Entwicklung. Im Euroraum liegt das Geldmengenwachstum mit 16 Prozent auf einem 35-Jahres-Hoch. In den USA ist die Geldmenge regelrecht um 66 Prozent explodiert (siehe Grafik 1).