Fulminanter Ölpreisanstieg

Eine höhere Bohraktivität macht sich mit zeitlicher Verzögerung in einer höheren Produktion bemerkbar. Für die kommenden Monate rechnet die EIA zwar mit einem nochmaligen Rückgang der US-Ölproduktion. Allerdings hatte sie die Produktionszahlen in den Monaten zuvor unterschätzt und musste diese zuletzt nach oben revidieren. Es ist gut möglich, dass es auch in den kommenden Monaten zu derartigen Aufwärtsrevisionen kommt. Die klimapolitischen Pläne des neuen Präsidenten Biden dürften die US-Ölproduktion erst in den kommenden Jahren bremsen. Das von Biden verkündete Verbot von Bohrgenehmigungen auf bundeseigenen Territorien dürfte in diesem Jahr noch keine Rolle spielen, da die Ölunternehmen sich in Erwartung dessen im Vorfeld der US-Wahlen bereits hinreichend Genehmigungen von der Vorgängerregierung gesichert hatten. Zudem haben auch einige demokratische Politiker Vorbehalte gegen das Vorhaben Bidens, was angesichts der knappen Mehrheitsverhältnisse im Kongress eine Zustimmung ohne Zugeständnisse an die Ölindustrie alles andere als sicher erscheinen lässt.