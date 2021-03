E.ON – Ein Konzern erfindet sich neu

Partnerschaft mit BMW: Bau eines Ladenetzwerks für E-Autos

Eines der größten betrieblichen Ladenetzwerke in Deutschland wird E.ON für BMW mit 4.100 Ladepunkten in Deutschland installieren und auch betreiben. Ein Großteil der Ladepunkte wird in und um München sein, aber auch in Berlin, Leipzig und Regensburg sind Ladepunkte vorgesehen.