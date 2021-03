10 Prozent Rendite mit DAX-Aktien?

Somit kann die Aktie von Volkswagen bis zum Laufzeitende des Discount-Zertifikats um 23,00 Euro oder rund 14 Prozent fallen und der Anleger erzielt trotzdem eine Rendite in Höhe von rund 10 Prozent. Wenn die Aktie allerdings unter den Cap fällt, erhält der Anleger am Laufzeitende je Zertifikat eine Aktie in sein Depot gebucht. Ausschlaggebend dafür ist der Schlusskurs der Aktie am Bewertungstag. Fällt die Aktie von VW auf zum Beispiel 130,00 Euro, erhält der Anleger je eine Aktie ins Depot gebucht. Der Einstandskurs der Aktie entspricht dem Kaufkurs des Discount-Zertifikats. In diesem Beispiel 129,34 Euro. Somit wäre die Aktie sogar immer noch knapp im Plus, obwohl die VW-Aktie in dem Zeitraum von 163,00 Euro um 33 Euro oder 20 Prozent auf 130,00 Euro gefallen ist. Erst wenn die Aktie unter den Kaufkurs fällt, erleidet der Anleger einen Verlust. Allerdings muss die Aktie dazu veräußert werden.