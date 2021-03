NEU IN DER ZEICHNUNG: 11 % AKTIENANLEIHE PROTECT AUF BIONTECH

Für konservativere Anleger, die trotzdem ein gewisses Aktienrisiko nicht scheuen, hat Société Générale noch bis zum 15. März 2021 eine 11 % Aktienanleihe Protect auf BioNTech Quanto (ISIN: DE000SR7YCD3) in der Zeichnung. Das währungsgesicherte Produkt wird am 22. März 2021 emittiert und zeichnet sich dadurch aus, dass Anleger unabhängig von der Entwicklung der BioNTech-Aktie einen Kupon in Höhe von 11 Prozent p.a. erhalten. Kupon-Zahltag sowie Rückzahlungstermin sind der 22. März 2022. Die Rückzahlung richtet sich nach dem Schlusskurs der BioNTech-Aktie am endgültigen Beobachtungstag, dem 15. März 2022: Liegt der Schlusskurs der Aktie auf oder über der Kapital-Barriere (55 Prozent vom am 15. März 2021 festgestellten Wert), erhalten Anleger 100 Prozent des Nominalbetrags in Höhe von 1.000 Euro. Andernfalls wird eine festgelegte Anzahl an BioNTech-Aktien physisch geliefert. Der Gegenwert der dann gelieferten Aktien kann deutlich unter dem Ausgabepreis der Aktienanleihe liegen.