Wichtige Unterstützung für die massive Erholung gab zweifellos der Hauptabsatzmarkt China, der sich überraschend schnell aus der Coronastarre lösen konnte und schon seit einiger Zeit mit wirtschaftlicher Stärke überzeugt. In den westlichen Industrieländern dagegen dürften aufgrund hoher Infektionszahlen Teile der Wirtschaft noch länger im künstlichen Winterschlaf verharren. Doch wie an den Aktienmärkten schauen die Marktteilnehmer an den Rohstoffmärkten weit ins laufende Jahr. Mit zunehmender Durchimpfung dürfte es nach dem coronabedingten Einbruch zu einer kräftigen Gegenbewegung kommen, zumal die Finanz- und Geldpolitik sowohl in den USA als auch im Euroraum ordentlich Gas geben und der US-Dollar eher schwach bleibt. Dennoch denken wir, dass die Preise der zyklischen Rohstoffe teilweise bereits überschossen haben und zu viele Vorschusslorbeeren verteilt wurden. Am Ölmarkt dürften die Preise schon im Frühjahr korrigieren, Kupfer und Aluminium werden wohl erst später im Jahr unter Druck geraten. Gewinner dürften in diesem Jahr erneut die Edelmetalle sein: Warum wir bei Gold einen neuen Rekordwert erwarten und sich auch die Edelmetalle mit stärkerer industrieller Nutzung weiter verteuern sollten, lesen Sie im Folgenden.