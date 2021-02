RWE: Aus technischer Sicht im Aufwind

Nach der Umstrukturierung und mit dem Fokus auf die Geschäftsfelder erneuerbare Energie, Stromnetze und Vertrieb befindet sich RWE seit einiger Zeit wieder im technischen Aufwind. Die ausgeprägte Mega-Baisse von RWE endete aus technischer Sicht im September 2015 in einem Sell-Off auf 9,10 Euro. Es folgte eine langfristige Bodenformation in Form eines Aufwärtsdreiecks. Ab Ende 2016, ausgehend von Kursen um 10,50 Euro, etablierte RWE einen neuen langfristigen Haussetrend (Trendlinie zurzeit um 24,00 Euro). Dieser Haussetrend führte die Aktie im Mai 2017 mit einem Investmentkaufsignal aus der Bodenformation und anschließend in einem Wechselspiel aus Kaufsignalen, Aufwärtsschüben und trendbestätigenden Konsolidierungen Anfang 2020 auf ein (Zwischen-)Hoch bei 34,60 Euro, wo sich eine mittelfristige Widerstandszone herausbildete. Im Umfeld der Coronabaisse rutschte RWE in einem Mini-Sell-Off wieder bis auf 20,00 Euro. Mit dem darauffolgenden beschleunigten »V-Recovery« stieg die Aktie rasch wieder bis ins Umfeld der alten Widerstandszone (34,00 bis 35,00 Euro).