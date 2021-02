DAX: Langfristige Widerstandszone überwunden

Der DAX startete im März 2009 bei 3.588,9 Punkten seinen weiterhin intakten Haussezyklus. Innerhalb dieses Zyklus war der DAX ab dem Jahresende 2017 in eine volatile Seitwärtspendelbewegung unterhalb der langfristigen gestaffelten Widerstandszone von 13.600 bis 13.800 Punkten hineingelaufen. Der Index war nach der Coronabaisse (Februar/März 2020; Kurseinbruch bis 8.255 Punkte) mithilfe der direkten Kurserholung in Form eines technischen »V« wieder bis an die Widerstandszone um 13.300 bis 13.500 Punkte und damit fast wieder auf die Kursniveaus von vor der Coronakrise zurückgelaufen, was den (nach oben) trendbestätigenden Charakter dieser zwischenzeitlich von hoher Schwankungsintensität geprägten Seitwärtspendelbewegung bestätigt. Der technische Haussezyklus im DAX machte somit aus technischer Sicht nur eine Pause. Während der Coronapandemie war der DAX 2020 eine Art »sicherer Hafen« und wies dabei eine Relative Stärke im europäischen Index-Vergleich auf. Deshalb überrascht es nicht, dass der DAX in den letzten Handelstagen 2020 am nachhaltigen Sprung über die Widerstandszone (13.600 bis 13.800 Punkte) und an der (Wieder-)Aufnahme der technischen Neubewertung arbeitete.