Warum der DAX noch keinen neuen Rekord aufgestellt hat

Viele werden die Nachricht wohlwollend zur Kenntnis genommen haben: Am 7. Januar 2021 erreichte der DAX das erste Mal in seiner Geschichte den Wert von 14.000 Punkten und stellte damit ein neues Allzeithoch auf. Damit folgte letztendlich auch der deutsche Aktienmarkt der Rekordjagd an den Börsen in den USA. Große Indizes wie Dow Jones, Nasdaq 100 oder S&P 500 haben bereits seit einiger Zeit immer wieder neue Rekordstände verzeichnet.

Doch das Bild trügt etwas, da der DAX anders berechnet wird als die meisten Indizes auf der Welt. Es gibt einen Unterschied, der dem DAX einen Vorteil verschafft, den die US-Konkurrenz nicht hat – Dividenden. Aktienindizes wie der DAX oder der Dow Jones bestehen aus einem Korb von Aktien. Diese Aktien schütten Dividenden aus, die dem Aktionär zugutekommen. Dabei verringert sich der Kurs einer Aktie am Tag der Dividendenzahlung rechnerisch um den Ausschüttungsbetrag. Notiert die Aktie bei 100 Euro und zahlt 10 Euro Dividende, dann liegt der Aktienkurs danach bei nur noch 90 Euro, bei sonst unveränderten Rahmenbedingungen. Genau dieser Effekt wirkt sich auch auf einen Index, wie beispielsweise den Dow Jones, aus. Der Index verliert an Wert, wenn ein Unternehmen eine Dividende ausschüttet.