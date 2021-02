Digitales Zentralbankgeld: Schönes neues Geld

CBDC sind die logische Konsequenz der fortschreitenden Digitalisierung in einer globalisierten Welt. CBDC sind ein der breiten Öffentlichkeit zugängliches, digitales Zahlungsinstrument, das in nationaler Währung denominiert ist und eine direkte Forderung gegenüber der Zentralbank darstellt (Retail/General Purpose CBDC). Damit sind CBDC am ehesten als digitales Bargeld zu verstehen, in Abgrenzung zu klassischen Bankeinlagen, die zwar digital, aber als Giralgeld eben keine Forderungen an die Zentralbank sind.