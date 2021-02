Webinar des MONATS

Das Börsenjahr 2020 wird uns kollektiv in Erinnerung bleiben. Coronapandemie, Wirecard-Pleite und der Präsidentschaftswechsel in den USA bestimmten das Börsengeschehen. Manche titulieren dieses als verrücktestes Börsenjahr aller Zeiten. Schaut man auf die ersten Wochen des neuen Jahres, scheint es auch 2021 nicht langweilig zu werden. Direkt zum Start erklomm der DAX ein neues Allzeithoch von über 14.000 Punkten. Aber auch andere Märkte feierten neue Höchststände. Doch welche Auswirkungen hat dieser fulminante Start in das neue Jahr?