Doch zur Überraschung vieler kam die Abwärtsbewegung Mitte März zum Stoppen und die Märkte drehten wieder in die andere Richtung. Das schnelle Eingreifen der Politik und der internationalen Notenbanken mit Hilfspaketen sorgte für Optimismus. Und so passierte in den kommenden Monaten etwas, mit dem Ende Februar wahrscheinlich die wenigsten gerechnet hatten: Viele Indizes, vor allem in den USA, konnten neue Höchststände markieren. Dabei kannten besonders die Tech-Werte kein Halten. Nachdem die Party an den Märkten im Herbst erst einmal vorbei zu sein schien, gab es Anfang November neue positive Impulse, als BioNTech zusammen mit seinem Partner, dem US-Konzern Pfizer, vermeldet hatte, einen hochwirksamen Impfstoff gegen das SARS-CoV-2-Virus entwickelt zu haben. Kurz darauf gab es auch von Moderna die Nachricht, ihr Impfstoff habe sehr gute Resultate in den klinischen Studien erzielt. Bereits Anfang Dezember 2020 wurden in Großbritannien die ersten Menschen geimpft und auch in Deutschland soll die Verimpfung des BioNTech-Vakzins zum Jahreswechsel starten. Allerdings werden wir auch nach Beginn der Impfungen nicht schlagartig wieder zurück zur Normalität kehren können und es bleibt abzuwarten, wieweit die Impfstoffeuphorie die Märkte noch trägt.