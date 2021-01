BASF: Hier stimmt die technische Chemie

Nachdem BASF im April 2015 97,20 Euro erreicht hatte, ging die Aktie in eine übergeordnete Konsolidierung über. Hierbei erreichte die Aktie im Januar 2018 zwar noch ein neues Allzeithoch um 98,80 Euro, aber gleichzeitig bildete sich in den Jahren 2017/2018 oberhalb der Unterstützungszone um 80,00 Euro eine mittelfristige Topformation mit dem Charakter einer Kopf-Schulter-Verkaufsformation heraus. Mit den Verkaufssignalen von Mitte 2018 weitete sich die Konsolidierung aus und BASF etablierte eine technische Zwischenbaisse. Diese führte die Aktie in einem Sell-Off bis auf 37,00 Euro, wo die Baisse im März 2020 ihr »Corona«-Tief erreichte. Nachdem damit viele technische Risiken eingearbeitet waren, schlug BASF nach oben um und startete eine mittelfristige Recovery-Bewegung, die die Aktie zunächst bis an die 200-Tage-Linie führte. Hier pausierte das Recovery in einer Konsolidierung, wobei sich eine volatile Trading-Range (Unterstützung um 46,00 Euro; Widerstandszone um 58,00 Euro) herausbildete, die einen trendbestätigenden Charakter nach oben hatte. Im November 2020 war BASF mit einem neuen Kaufsignal (Überwinden der Widerstandszone bei 58,00 Euro) nach oben aus dieser Trading-Range angesprungen und hat zuletzt auch den zentralen Baissetrend nach oben verlassen. Die insgesamt weiter sehr gute technische Gesamtlage deutet eine Fortsetzung der mittelfristigen Aufwärtsbewegung an, sodass BASF ein (defensiver) technischer (Zu-)Kauf mit einem nächsten mittelfristigen technischen Etappenziel im Bereich von 65,00 bis 66,00 Euro bleibt.