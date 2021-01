Qualcomm Inc. ist ein Technologie- und Spezial-Halbleiterhersteller vor allem für Anwendungen in der Mobilfunkkommunikation mit Sitz in San Diego, Kalifornien. Das Unternehmen gilt als Pionier bei der Entwicklung und Standardisierung digitaler Übertragungstechnologien im Mobilfunk. Das Unternehmen hält ein umfangreiches Portfolio an Patenten und Lizenzen und verfügt entsprechend über umfangreiches Wissen in Schlüsseltechnologien. Bekanntheit erlangte es unter anderem mit Chipsätzen und Prozessoren der sogenannten Snapdragon-Baureihe, die regelmäßig in Mobiltelefonen und Tablet-Computern im Einsatz sind. Qualcomm erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2019/2020 mit rund 41.000 Beschäftigten einen Umsatz in Höhe von 21,7 Milliarden US-Dollar (Vorjahr: 19,4 Milliarden US-Dollar). Im gleichen Zeitraum erzielte das Unternehmen ein operatives Ergebnis (EBITDA) von 7,3 Milliarden US-Dollar (6,1 Milliarden US-Dollar). Die Stammaktien sind an der Nasdaq unter dem Symbol »QCOM« gelistet.