Gold 2021 mit neuen Rekordhochs

Schmucknachfrage dürfte sich erholen

Etwas besser dürfte sich dagegen 2021 die Schmucknachfrage entwickeln. Sie lag nach drei Quartalen 2020 gemäß WGC und Metals Focus lediglich bei 904 Tonnen, was dem niedrigsten Niveau seit Beginn der Aufzeichnungen entspricht und 30 Prozent unter dem bisherigen Rekordtief aus dem besagten Krisenjahr 2009 liegt. Besonders schwach war die Schmucknachfrage in den beiden wichtigsten Nachfrageländern China und Indien (siehe Grafik 4). In China lag die Nachfrage nach Goldschmuck in den ersten drei Quartalen 2020 43 Prozent unter dem Vorjahresniveau, in Indien sogar 57 Prozent. In beiden Ländern wurde die Nachfrage, wenn auch zu unterschiedlichen Zeiten, durch die Folgen der Coronapandemie und rekordhohe lokale Preise ausgebremst. Doch es gibt Grund zur Annahme, dass die Talsohle durchschritten ist. In China hat sich die Schmucknachfrage vom Tief im ersten Quartal verdoppelt und lag im dritten Quartal »nur« noch 25 Prozent niedriger als im Vorjahr. Die kräftige Erholung der chinesischen Wirtschaft von der Coronapandemie spricht auch für eine weitere Belebung der Schmucknachfrage. In Indien ist dagegen die Nachfrageerholung noch im Anfangsstadium. Hoffnung auf bessere Zeiten macht hier die gute Monsunsaison, die sich positiv auf die Einkommen der Landbevölkerung niederschlagen dürfte. Mit den seit September 2020 fallenden Infektionszahlen und der Öffnung der Juweliergeschäfte sollte auch die Bereitschaft zum Goldkauf wieder zunehmen, zumal sich auch die lokalen Preise deutlich von ihren Hochs entfernt haben. Angesichts unzähliger wegen der Coronapandemie verschobener Hochzeiten hat sich zudem ein beträchtliches Nachholpotenzial aufgebaut, sollte sich das öffentliche Leben mit einem Impfstoff wieder halbwegs normalisieren.