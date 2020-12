Euro und US-Dollar im Jahr 2021

... aber die Zinssenkungsdrohung bleibt bestehen

Also gar keine Zinssenkung, egal, was kommt? Nicht unbedingt. Die EZB weiß (wenigstens ist das aus Äußerungen ableitbar), dass eine Zinssenkung den Euro belasten würde. Sie wäre also das Instrument der Wahl, wenn es darum ginge, eine Eurostärke zu bekämpfen. Und gleichzeitig weiß der Devisenmarkt, dass der EZB eine exzessive Eurostärke ein Dorn im Auge sein kann. Die verbale Intervention durch EZB-Chefvolkswirt Philip Lane Anfang September 2020, just als der Euro/US-Dollar-Wechselkurs auf 1,20 gestiegen war, ist am Devisenmarkt in Erinnerung geblieben – auch wenn EZB-Chefin Christine Lagarde im Nachhinein wenigstens die Formulierung abgemildert hatte.