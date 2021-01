DAX-Reform – Was ändert sich für Anleger?

Viele Anleger fragen sich jetzt, wie es mit Wertpapieren weitergeht, die sich auf den DAX 30 beziehen. Zunächst kann man den Index selbst betrachten. Er wird nicht etwa steigen, wenn er zehn zusätzliche Aktien erhält. Der DAX 40 wird mit genau dem Punktestand starten, den der DAX 30 an seinem letzten Handelstag zum Schluss auf der Kurstafel an der Frankfurter Börse anzeigt. Wenn der DAX 30 an seinem letzten Tag zum Beispiel mit 13.000 Punkten aus dem Handel geht, wird der DAX 40 mathematisch genau so angepasst, dass die Summe der 40 Aktien ebenfalls 13.000 Punkte ergibt.