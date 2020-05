Die Emerging-Markets-Schuldenuhr tickt

Der Vorteil für viele Länder wäre, dass sie die SDRs zu günstigen Konditionen in Devisen umtauschen könnten. Der Zins, den sie für die Dauer des Tausches entrichten müssten, liegt derzeit bei verschwindend geringen 0,05 Prozent p.a. Und im Gegensatz zu den klassischen IWF-Hilfen wäre die Zuteilung der SDRs zudem nicht mit einem potenziell drakonischen Reformprogramm verbunden. Zu den größten Kritikpunkten dieser Maßnahme zählt jedoch, dass die Finanzhilfen nicht effizient verteilt würden. Schließlich würde wegen des Quotensystems der größte Anteil der SDRs an die Industrienationen gehen, also an diejenigen, die sie am wenigsten benötigen. Allein auf die USA, die EU, Großbritannien, China und Japan entfallen rund 60 Prozent der IWF-Quoten. Dies würde auch bedeuten, dass der auszugebende Betrag potenziell absurd hoch sein müsste, um die Defizite der Länder in Not zu decken. Die Vorschläge von Experten über den zu vergebenden Betrag gehen bereits bis zu 3.000 Milliarden US-Dollar. Aber selbst das könnte noch nicht ausreichen, insbesondere, wenn sich die Krise weiter hinziehen sollte.