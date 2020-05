SAP: Technisches Basisinvestment

Im Rahmen der Baisse testete und bestätigte die Aktie im März 2020 die mittel- und langfristige Unterstützungszone um 82,00 Euro aus den Jahren 2017/2018. Hierbei rutschte SAP zwar unter den fast zehnjährigen Haussetrend, konnte aber mit dem Umschlagen nach oben – ausgehend von Kursen um 82,10 Euro – direkt wieder in die vorherige mehrjährige Haussebewegung zurückkehren. Dies signalisiert, dass sich die Relative Stärke der Aktie sowie die laufende Kurserholung – unter Schwankungen – weiter fortsetzen sollten. Nachdem die Aktie zuletzt von unten wieder an die 200-Tage-Linie herangelaufen ist, deutet sich ein weiteres mittelfristiges technisches Kurspotenzial bis in Richtung der Widerstandszone an den Allzeithochs um 130,00 Euro an. Wegen dieser sehr attraktiven technischen Gesamtlage und der mittel- und langfristigen Relativen Stärke der Aktie ist SAP ein technisches Basisinvestment.