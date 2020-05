Pernod Ricard: Defensiver Marathonläufer

Der französische Getränkekonzern Pernod Ricard, der eine umfangreiche Palette alkoholischer Getränke aus den Bereichen Weine, Branntweine und Edelweine sowie Bitter, Cognac, Liköre, Rum und Whisky produziert, vermarket, vertreibt und verkauft, gehört zu den technischen Marathonläufern (steht für Aktien in sehr langfristigen Aufwärtsbewegungen) in Europa. Seit August 1990, ausgehend von Kursen um 8,70 Euro, befindet sich die Aktie in einer sehr langfristigen Haussebewegung, die aus einem Wechselspiel von Investmentkaufsignalen, normalen Haussen und technischen Gegenbewegungen besteht. Die Baisse seit Mitte Februar 2020 – ausgehend vom Allzeithoch um 179,50 Euro vom September 2019 – stellt eine solche Gegenbewegung dar, die zum Einstieg in die Aktie genutzt werden kann. Bis Mitte März 2020 war Pernod Ricard bis auf 112,30 Euro zurückgefallen und startete dann oberhalb der langfristig gestaffelten Unterstützungszone um 111,50 Euro, die sich im Umfeld der vorherigen Widerstandszone von 2015 bis 2017 ergibt, ein technisches Comeback.