Goldpreis auf dem Weg zu neuen Höhen?

Viele Experten raten in Krisenzeiten zu einem Investment in Gold. Doch zum Höhepunkt des Börsen-Crashs am 16. März 2020 notierte auch das Edelmetall im Minus. Im Vergleich zum 24. Februar 2020 zum Beispiel lag der Goldpreis damals rund 14 Prozent im Minus. Doch vor allem, wenn man den Goldpreis auf längere Sicht anschaut, sieht man, warum Experten von einer Krisenwährung sprechen (siehe Grafik 1). Zwar liegt der Goldpreis in US-Dollar immer noch unter seinem Höchstkurs von über 1.900 US-Dollar aus dem Jahr 2008, aber in Euro umgerechnet konnte er schon neue Höhen erklimmen. Anleger, die in Deutschland in Gold investieren möchten, müssen im Prinzip zunächst ihre Euro in US-Dollar tauschen, da die Handelswährung für Gold der US-Dollar ist. Allerdings kann man den Goldpreis einfach in Euro umrechnen, anhand des aktuellen Wechselkurses zwischen Euro und US-Dollar. Auf diesem Weg kann man dann entweder Gold direkt physisch kaufen oder in sogenanntes Buchgold über Wertpapiere investieren. Bekannt sind in diesem Bereich vor allem ETCs auf Gold. Es gibt aber auch eine ganze Reihe von Zertifikaten und Optionsscheinen, die sich auf den Goldpreis beziehen.