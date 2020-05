Gold auf neuen Hochs

Deutliche Bremsspuren hinterlässt die Coronakrise hingegen bei der physischen Nachfrage in wichtigen asiatischen Konsumentenländern wie China und Indien sowie in den Ländern des Mittleren Ostens. Zwar normalisiert sich das Leben in China allmählich wieder. Bis sich dies in einer höheren Goldnachfrage bemerkbar macht, wird es allerdings noch dauern. Die Anschaffung anderer Dinge dürfte für die Verbraucher in China zunächst noch Priorität genießen. In Indien war die Goldnachfrage schon schwach, bevor die Regierung des bevölkerungsreichsten Landes der Erde Ende März einen landesweiten Lockdown verhängte. Selbst nach einer Aufhebung der Ausgangssperre ist angesichts rekordhoher lokaler Goldpreise kaum mit einer nennenswerten Nachfrageerholung zu rechnen. Die indische Schmuckindustrie rechnet für dieses Jahr mit der niedrigsten Goldnachfrage seit 30 Jahren. Bei den Ländern des Mittleren Ostens schmälert der Ölpreisverfall die Kaufkraft der dortigen Bevölkerung. Ebenfalls Bremsspuren sind bei den Zentralbankkäufen zu beobachten. Die russische Zentralbank will ab April kein Gold mehr kaufen. Damit fällt der wichtigste Käufer der vergangenen Monate weg. Die chinesische Zentralbank übt sich schon seit vorigem Herbst in Kaufzurückhaltung. Vereinzelt könnten auch Zentralbanken von Schwellenländern gezwungen sein, Gold zu verkaufen oder zu verpfänden, um an US-Dollar zu kommen und Finanzierungsschwierigkeiten in ihrem Land zu überbrücken. Hierdurch käme die Rolle von Gold als »Groschen in der Not« zur Geltung. An Kaufinteressenten dürfte es dabei nicht mangeln, seien es andere Zentralbanken oder private Investoren.