Danone – Bewertungs-Discount zu hoch

Q1-Umsatz besser als erwartet, aber Jahresausblick krisenbedingt zurückgezogen

Danone hat den Umsatz im Auftaktquartal 2019 organisch um 3,4 Prozent gesteigert und damit die Markterwartung (+0,8 Prozent) deutlich übertroffen. Drei Viertel davon waren auf ein gestiegenes Absatzvolumen zurückzuführen, der Rest durch Preis-/Produktmixeffekte. Vergleichsweise gut entwickelten sich die Joghurtsparte (+4,6 Prozent) und die Spezialnahrung (+7,9 Prozent), während das Wassergeschäft (–6,8 Prozent) deutlich rückläufig war. In der Tendenz war dies so erwartet worden, alle drei Sparten schnitten aber besser ab als gedacht. Nordamerika und Europa liefen deutlich besser als die anderen Regionen, in China war zumindest die Babynahrung (+10 Prozent) deutlich positiv.