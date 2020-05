Der Krise Positives abgewinnen

Die Welt steht nach dem Ausbruch der Coronakrise vor einer ihrer größten Herausforderungen. Wie nehmen Sie die Situation derzeit wahr?

Derzeit ist es naheliegend, in den Panikmodus, in Lethargie oder in Selbstmitleid zu rutschen oder gar täglich das Weinregal aufzusuchen. Gleichwohl ist klar, dass wir dem ganzen Wahnsinn auch Positives abgewinnen können oder abringen müssen. Alles andere wäre nicht hilfreich. Wenn wir uns also schon neu erfinden müssen, dann sollten wir wirklich auf »iPhone-Level« denken und handeln. Anstrengend wird es so oder so. Dann doch lieber ambitioniert, selbstbewusst und fokussiert an der Zukunft arbeiten. Dies gilt übrigens auch für sehr sicherheitsbedürftige Menschen wie mich. Diese Arbeit produziert Sicherheit, denn auch jetzt muss nicht über Nacht entschieden werden.