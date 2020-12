US-Energiepolitik: Alles anders mit Biden?

Renaissance der Kohle blieb Wunschdenken

»Renaissance der fossilen Energieträger« – so hatten wir vor vier Jahren das Wahlprogramm von Donald Trump zusammengefasst. Wie erging es der Kohleindustrie in den vergangenen vier Jahren? Schaut man ausschließlich auf Kohleproduktion und -beschäftigung, so war die Talfahrt in den ersten beiden Trump-Jahren tatsächlich sogar zum Stehen gekommen. Doch von einer nachhaltigen Erholung ist die Kohleindustrie weit entfernt. Im Gegenteil: 2019 setzte die Talfahrt wieder ein, sodass im vierten Quartal 2019 ein Minus von 17 Prozent verglichen mit dem Niveau drei Jahre zuvor zu Buche stand. Im ersten Quartal 2020 rutschte die Kohleförderung sogar 25 Prozent unter das Jahresschlussquartal 2016. Komplettiert wird das Bild einer weiterhin stark angeschlagenen Kohleindustrie durch zahlreiche Insolvenzen: So musste unter anderem im Herbst 2019 der größte private Kohlekonzern des Landes und ein großer Unterstützer von Donald Trump Zahlungsunfähigkeit anmelden. Größte Bremse für die Kohleindustrie bleibt, dass Kohle im US-Strommix weiter an Bedeutung verliert. Im laufenden Jahr soll die Kohlekraft laut Einschätzung der Energy Information Administration (EIA) gerade mal noch 20 Prozent des US-Strommix stemmen; die Bedeutung hat sich in den vergangenen sechs Jahren halbiert bzw. ist seit Trumps Amtsantritt um 10 Prozentpunkte gesunken (siehe Grafik 4). Mindestens 40 Kohlekraftwerke haben seither ihre Abschaltung angekündigt: Laut EIA wurden in dieser Zeit 37 Gigawatt vom Netz genommen; zum Vergleich: In den acht Amtsjahren von Präsident Obama waren es nur gut 10 Gigawatt mehr. Das günstige Gas, aber auch die von Trump kaum unterstützten erneuerbaren Energien haben Kohle in der Stromerzeugung immer weiter zurückgedrängt. Kohle ist zwar je Energieeinheit mmBtu weiterhin billiger als Gas, aber weil Gas effizienter genutzt werden kann, sind die Kosten der gasbasierten Stromerzeugung teilweise sogar niedriger als die der Kohlekraft. Die kohlebasierte Stromerzeugung fiel 2019 auf den niedrigsten Stand seit 1976. Es wurde auch infolgedessen erstmals seit 130 Jahren in den USA wieder mehr Energie aus erneuerbaren Energien gewonnen als aus Kohle. Auch im Ausland wurde zuletzt immer weniger US-Kohle abgesetzt: Der Export der Kohle wurde durch die mangelnde preisliche Wettbewerbsfähigkeit gegenüber konkurrierenden Anbietern wie Australien oder Indonesien sowie dem Umstand erschwert, dass Kohle auch in vielen anderen Ländern bei der Stromerzeugung mehr und mehr zurückgedrängt wird. Diejenigen Länder, die noch nennenswert Kohle für die Stromerzeugung benötigen, wie Indien und China, bauen diese größtenteils im eigenen Land ab oder setzen auf preisgünstigere Lieferanten. Die Kohleexporte der USA sind nach einem kleinen Boom zu Beginn von Trumps Amtszeit seit Frühjahr 2018 wieder rückläufig. Trump konnte also den strukturellen Bedeutungsverlust der Kohle nicht aufhalten.