Schneider Electric: Technischer Marathonläufer

Schneider Electric gehört zu den technischen Marathonläufern in Europa und befindet sich in einer sehr langfristigen Haussebewegung. Seit Oktober 2008 – ausgehend von Kursen um 19,40 Euro – ergab sich ein technischer Haussezyklus, der sich in drei Phasen unterteilen lässt: In der ersten Phase durchlief die Aktie eine beschleunigte technische Hausse, die sie im April 2011 bis auf 61,80 Euro führte. In der zweiten Phase folgte ab November 2011 (Start bei 35,00 Euro) eine deutlich moderatere Haussebewegung. Der intakte Haussetrend, der sich hierbei herausgebildet hat und der auch im Rahmen der Corona-Baisse verteidigt wurde, ist zurzeit (erst) bei 65,00 Euro angekommen. In der dritten Phase kam es zu einer Haussebeschleunigung, die im Dezember 2018 bei 60,20 Euro startete. Aufgrund der hohen Volatilität im Rahmen der Corona-Baisse im Februar/März 2020 weist diese beschleunigte Haussebewegung keinen idealtypischen Haussetrend auf.