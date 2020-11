als Anfang November die Meldung kam, die Mainzer Firma BioNTech habe zusammen mit dem US-amerikanischen Pharma-Unternehmen Pfizer vielversprechende Ergebnisse bei einer Studie zu einem Corona-Impfstoff erzielt, reagierten die Börsen mit einem regelrechten Kursfeuerwerk. Eine Wirksamkeitsrate von über 90 Prozent soll der Impfstoff haben. Er soll sowohl in den USA als auch in Europa innerhalb weniger Wochen zugelassen werden. Eine Nachricht, die zwar kurzfristig nicht für eine Rückkehr zur Normalität sorgt, aber die Menschen doch positiv in die Zukunft blicken lässt.

