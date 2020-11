Hoffnung verleiht DAX Flügel

So lagen die stärksten Schwankungen der vergangenen Jahre alle im Jahr 2020. Mit rund 11 Prozent plus und rund 12 Prozent minus setzte der DAX in dieser Zeit die Rekorde. Was gleichzeitig auffällt, ist die Veränderung der Volatilität. Diese steigt in der Regel, wenn der DAX sinkt und umgekehrt. So ist es wenig verwunderlich, dass der VDAX-NEW auch im März 2020 neue Höchstwerte erreichte. Trotz des daraufhin wieder gestiegenen DAX verbleibt die Volatilität zurzeit weiter auf einem deutlich höheren Niveau als vor der Krise. Die momentanen Tiefstwerte von rund 20 Prozentpunkten zählten noch im Jahr 2019 zu den Höchstwerten.