Allianz – Gut aufgestellt in einem herausfordernden Umfeld

Unternehmensporträt

Die Allianz SE mit Sitz in München ist die Holdinggesellschaft der Allianz Gruppe. Weltweit arbeiten rund 147.000 Mitarbeiter für den Konzern. Das internationale Unternehmen, das nach der Verschmelzung mit der italienischen Tochter RAS zu einer europäischen Aktiengesellschaft (SE) umfirmierte, betreut etwa 100 Millionen Kunden in rund 70 Ländern. In Deutschland hat die Allianz mehr als 20 Millionen Kunden und ist gemessen an den Prämieneinnahmen der Marktführer. Die Geschäftsfelder erstrecken sich auf das Schaden- und Unfallgeschäft, das Leben- und Krankenversicherungsgeschäft und das Asset Management. Das Bankgeschäft hat nach dem Verkauf der Dresdner Bank nur noch eine untergeordnete Bedeutung und wird nicht mehr als eigenständiges Segment geführt. Die Allianz ist einer der größten Asset Manager der Welt. Die Allianz SE wird als vinkulierte Namensaktie gehandelt. Die Aktien befinden sich zu 100 Prozent im Streubesitz.