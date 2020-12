Die EZB wird den Euro weiter schwächen

Was uns die EZB gesagt hat …

Eigentlich könnte man glauben, EZB-Chefin Christine Lagarde hätte auf der EZB-Pressekonferenz Ende Oktober Euro-positive Äußerungen getätigt. Denn anders als jüngst hat sie sich nicht mehr besorgt über die Euro-Wechselkurse gezeigt. Im Gegenteil. Auf Nachfrage einer Journalistin hat sie das Wechselkursthema als unwichtig abgetan. Das sei nicht der »treibende Faktor« in Zeiten neuer Corona-Lockdowns, so Lagarde. Ein völlig anderes Bild als noch zuletzt, als die Auswirkung eines starken Euro auf die Inflation eines der großen Themen in der EZB-Kommunikation war. Das heißt: Anders als zu Zeiten, in denen der Euro/US-Dollar-Wechselkurs im Bereich nahe 1,20 notierte, sind die derzeitigen Kursniveaus (um 1,17, als Madame Lagarde sprach) offensichtlich aus Sicht der EZB kein Grund zur Besorgnis. An sich wären diese Äußerungen also vielleicht kein Grund für eine massive Eurostärke (schließlich könnte die EZB dann wieder nervös werden), aber sicherlich auch kein Grund für eine Euroschwäche.