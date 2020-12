Webinar des Monats

Kerzencharts wurden bereits im 17./18. Jahrhundert an den Reis-Terminmärkten in Japan verwendet und gelten als älteste Methode, die Preisentwicklung eines Basiswerts optisch abzubilden und zu untersuchen. Aus den einzelnen Kerzen sowie aus Kombinationen mehrerer hintereinander folgender Kerzen können wertvolle Rückschlüsse über die aktuelle Marktverfassung gezogen und Signale für steigende oder fallende Kurse abgeleitet werden. Die Signale müssen immer im Kontext der aktuellen Trendentwicklung betrachtet und mit anderen Indizien kombiniert werden, um zu ausreichend verlässlichen Handelsentscheidungen zu gelangen. Solche zusätzlichen Indizien sind vor allem potenzielle Unterstützungen und Widerstände sowie mathematisch abgeleitete markttechnische Indikatoren. Unterstützungen und Widerstände stellen neben dem Trendkonzept das wichtigste Tool im Werkzeugkasten des technisch orientierten Anlegers dar. Kerzenformationen sind hervorragend dazu geeignet, einen solchen potenziellen Umkehrbereich in seiner Relevanz zu bestätigen. Mathematisch abgeleitete Indikatoren können wiederum effektiv als vorgeschalteter Filter für Kerzensignale eingesetzt werden.