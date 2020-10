The American Way of »Gesundheitsversicherung«

Die USA gelten als führende Nation in der medizinischen Forschung, der Medizintechnik und Medikamentenentwicklung. Manche Ökonomen führen dies auch darauf zurück, dass das Gesundheitssystem in weiten Teilen privatwirtschaftlich organisiert ist. Und wer es sich leisten kann, erhält in den USA sicherlich eine der besten medizinischen Versorgungen weltweit. Andererseits fielen schon vor Jahrzehnten viele Patienten durch das »Raster« des US-Systems. Deswegen wurden in den Sechzigerjahren die staatlichen Programme Medicare und Medicaid ins Leben gerufen. Über Medicare werden Ältere ab 65 Jahren oder Menschen mit Beeinträchtigungen versichert. Medicaid bietet bedürftigen Bevölkerungsgruppen, wie zum Beispiel Menschen mit geringem Einkommen, eine Krankenversicherung. Viele Amerikaner beklagen dennoch, dass insbesondere einkommensschwachen Bevölkerungsgruppen bis heute nur ein System dritter Klasse geboten wird.