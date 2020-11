Novo Nordisk A/S – B: Gesunder europäischer Marathonläufer

Der STOXX Europe 600 HealthCare weist mit einer Performance von etwa +/–0,0 Prozent seit Anfang 2020 eine mittelfristige Relative Stärke gegenüber dem STOXX 600 (seit Jahresanfang: –10,5 Prozent) auf. Aus kurzfristiger technischer Sicht ist der Sektor jedoch in einen Marktperformer-Status zurückgefallen, was von einem Mixed-Picture bei den Sektortiteln begleitet wird. Eine Aktie, die mit einem positiven technischen Bild auffällt, ist der dänische STOXX 50-Titel Novo Nordisk A/S – B. Die Aktie der Gesellschaft mit einem Geschäftsschwerpunkt auf pharmazeutische Produkte und einem Fokus auf Diabetes und Insulininjektionssysteme gehört zu den technischen Marathonläufern (steht für Aktien, die sich in jahrelangen technischen Aufwärtsbewegungen befinden und die im Regelfall während einer Gesamtmarkthausse neue Allzeithochs liefern) in Europa.