Nikkei 225: Relative Stärke im internationalen Vergleich

Der japanische Nikkei 225 sieht sich mit Blick auf das vierte Quartal 2020 und auf das Jahr 2021 unter dem Einfluss der neuen japanischen Regierung von Premier Yoshihide Suqa, nachdem jahrelang Shinzo Abe die Akzente gesetzt hat. Der Index, der im Gegensatz zu vielen anderen internationalen Aktienindizes keinen sonderlich hohen Anteil von (Mega-)Techs besitzt, weist für 2021 ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von ca. 19 auf, während der amerikanische S&P 500 in weit höhere Bewertung gelaufen ist. Aus langfristiger technischer Sicht befindet sich der Nikkei 225 seit Oktober 2008 (Start bei 6.994,9 Punkten) in einem technischen Haussezyklus, der mit einem Anstieg auf 24.448 Punkte (Oktober 2018) ein Plus von insgesamt ca. 250 Prozent eingebracht hat. Dieser Haussezyklus ist nicht beendet, sondern macht eine mittelfristige Pause in Form einer seit knapp drei Jahren bestehenden Seitwärtspendelbewegung. Diese Konsolidierung unterhalb der Widerstandszone (21.500 bis 24.448 Punkte) hat bisher einen trendbestätigenden Charakter nach oben. Hier sollte es nicht überraschen, wenn der Index spätestens im Jahr 2021 versucht, sich nach oben abzusetzen.