Corona hat Deutschland wieder fest im Griff. Sind wir im Sommer vergleichsweise glimpflich davongekommen, so steigen die Zahlen seit ein paar Wochen rapide an. Aber die Krankenhäuser scheinen gut vorbereitet. So kann Deutschland sogar Patienten aus Nachbarländern, die an Covid-19 erkrankt sind, intensivmedizinisch betreuen. Ein Faktor, der im Zusammenhang mit der Coronakrise immer wieder lobend erwähnt wird: das deutsche Gesundheitssystem. Was für viele wahrscheinlich auch wegen der Krankenversicherungspflicht hierzulande fast schon selbstverständlich scheint – nämlich einfach zum Arzt oder ins Krankenhaus gehen zu können, falls man krank ist –, ist längst nicht überall so.

