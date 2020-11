Was tun, wenn der DAX nicht steigt?

Seit Juli 2020 pendelt der DAX in einer Zone von rund 1.000 Punkten hin und her. Mal rutscht das deutsche Börsenbarometer knapp unter die Marke von 12.500 Punkten und dann wieder steigt der Leitindex auf etwa 13.500 Punkte. Für Anleger ist diese Phase nicht einfach zu meistern und viele, die Geld an der Börse investieren, setzen zumeist auf steigende Kurse. Doch was passiert, wenn der Markt nur seitwärts läuft oder sogar fällt? In diesem Fall können Anleger zum Beispiel Discount-Zertifikate einsetzen, um auch in einer solchen Marktphase eine positive Rendite zu erzielen. Doch ganz ohne Risiko geht es auch hier nicht.