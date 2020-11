Explodierende Geldmenge treibt Aktienbewertung nach oben

Doch per saldo erwarten wir für das Quartal einen DAX-Seitwärtstrend zwischen 12.000 und 13.600 Punkten mit einem Jahresendstand von 12.500 Punkten. So wird die politische Unsicherheit in den USA hoch bleiben. Bei einem Wahlsieg Joe Bidens könnten negative Trends wie drohende höhere Unternehmenssteuern und mehr Regulierung im Technologiesektor ins Blickfeld rücken. Zudem ist die Bewertung von Aktien insbesondere in den USA bereits sehr hoch. So liegt das Kurs-Buchwert-Verhältnis des Nasdaq 100 mit 8,0 ungefähr auf dem Niveau des Jahres 2000 (siehe Grafik 2).