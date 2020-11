Die schwedische Krone wird etwas empfindlicher

And the winner is ... die schwedische Krone!

Zu den größten Gewinnern nach der Coronakrise im Frühjahr zählt die schwedische Krone. Sie kommt als High-Beta-Währung in Phasen steigender Risikoaversion in der Regel unter Druck, kann aber auch entsprechend von Stimmungsaufhellungen an den Finanzmärkten profitieren. Zwar musste die schwedische Krone im März zur Hochphase der Coronakrise erhebliche Verluste einstecken, hat aber danach überproportional von der allmählichen Beruhigung an den Finanzmärkten profitiert. Lediglich im September hat sie wieder wegen der steigenden Risikoaversion an den Märkten Federn gelassen. Angesichts der schon überzogenen Gewinne der schwedischen Krone nach dem Coronaschock verwundert es allerdings nicht, dass sie bei erhöhter Risikoaversion wieder verstärkt unter Druck gerät und besonders empfindlich reagiert. Das dürfte auch so bleiben.