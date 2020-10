IndexSzenario: DAX 40 statt eines neuen DAX 30?

Bei Anwendung der vorgeschlagenen neuen Regeln aus Punkt 7 und unter der Annahme, dass Airbus weiterhin für die Auswahlindizes zur Verfügung steht, deuten sich auf Basis aktueller Daten drei Wechsel für den neuen DAX 30 an. Neu aufgenommen würden Airbus, Symrise und Zalando. Demgegenüber sollten auf Basis der neuen Regeln MTU, Covestro und HeidelbergCement in den MDAX 60 wechseln. Es ist zu berücksichtigen, dass es durch die Kursentwicklung sowie durch Änderungen in den Aktienanzahlen und/oder der Free-Float-Faktoren bei den einzelnen Titeln bis zur Entscheidung über die Zusammensetzung des neuen DAX 30 zu mehr oder weniger Wechseln bzw. auch zu anderen Titeln kommen kann. Die Bedeutung des DAX 30 – gemessen am Anteil des deutschen Prime Segments – würde von 74,6 Prozent auf 76,7 Prozent ansteigen. Die Reform der Liquiditätsregel würde das Indexsystem der Deutschen Börse an internationale Standards angleichen und ist daher zu begrüßen.