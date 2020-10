Das Theta ändert sich mit kürzer werdender Restlaufzeit. Insbesondere bei kurzlaufenden und am Geld stehenden Optionsscheinen sollte der Anleger den Zeitwertverlust genau beobachten. In dieser Konstellation verliert ein Optionsschein besonders schnell an Wert. Beispielsweise beträgt bei einem Basispreis in Höhe von 95 Euro das Tagestheta eines bis zum 20. November 2020 laufenden Calls auf die ABC-Aktie –0,042 Euro (Callpreis 4,58 Euro), während ein bis zum 16. Oktober 2020 laufender Call ein Tagestheta von –0,057 Euro hat. Der im Oktober fällige Call kostet derzeit 3,20 Euro und verliert somit in einer Woche über 12 Prozent an Wert, falls der Aktienkurs unverändert bleibt.