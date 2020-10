Vor allem der progressive Flügel der Demokraten – dem zahlreiche der jungen Hoffnungsträger der Partei angehören – hat den Klimawandel zu einem wichtigen Thema für die Wahl gemacht. So wurde im Februar eine Resolution in den Kongress eingebracht, die die US-Bundesregierung zu einem »Green New Deal« (GND) auffordert. Die USA sollten demnach in einer »nationalen Kraftanstrengung« binnen zehn Jahren die Netto-Emissionen an Treibhausgasen auf null senken, die gesellschaftliche Ungleichheit bekämpfen und Millionen neue Jobs schaffen. Diese Resolution ist zwar mehr als eine Absichtserklärung zu verstehen und weniger als konkreter Plan. Allerdings hat der GND die Diskussion in diesem Bereich stark geprägt. Eine Biden-Regierung würde wohl bei vielen Wählern im Wort stehen, zumindest erste Schritte in diese Richtung zu unternehmen.