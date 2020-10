Volkswagen Vz.: Auf der technischen Überholspur

Es folgte der »Dieselskandal« und damit der Kursrutsch bis auf 86,40 Euro im Oktober 2015. Oberhalb dieses Tiefstkurses bildete der Titel eine technische Bodenformation in Form eines Aufwärtsdreiecks heraus. Dies war Teil einer mittelfristigen Aufwärtsbewegung, in der die VW Vz. Anfang 2018 bis auf Tops um 192,50 Euro liefen. Anschließend gingen die Aktien in eine langfristige Seitwärtspendelbewegung über, wobei sich eine Unterstützungszone bei 125,00 bis 130,00 Euro herausbildete. Innerhalb dieser Seitwärtsbewegung ergab sich unterhalb der zusätzlichen Widerstandszone bei 160,00 bis 162,00 Euro ein Trading-Markt, den der Titel im Oktober 2019 mit einem Trading-Kaufsignal verließ, das ihn Ende des Jahres auf ein Zwischentop bei 187,70 Euro führte.