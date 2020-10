Nestlé: Klassisches Basisinvestment auf Klettertour

Aus langfristiger technischer Sicht ist Nestlé ein klassischer defensiver technischer Marathonläufer. Die Aktie befindet sich seit Anfang der Neunzigerjahre in einer aus einem Wechselspiel aus Aufwärtsschüben und Konsolidierungen bestehenden intakten langfristigen Aufwärtsbewegung. Seit 2013 bildet sich ein idealtypischer Haussetrendkanal heraus, dessen untere Trendkanallinie derzeit bei ca. 85,00 Schweizer Franken verläuft. Nachdem die Aktie in diesem Kanal Mitte 2017 bis auf 86,40 Schweizer Franken gestiegen war, legte sie 2018 eine »normale« mittelfristige technische Pause unterhalb der Widerstandszone von 86,00 bis 86,40 Schweizer Franken ein. Ab Ende 2018 setzte sich der Titel dann wieder nach oben in Bewegung. Hierbei kam es 2019 zu einer Aufwärtsbeschleunigung, mit der Nestlé im September 2019 ein neues Allzeithoch bei 113,20 Schweizer Franken erreichte. Aufgrund der nach dem hochdynamischen Kursanstieg überkauften technischen Lage kam es hier zu Trading-Take-Profits bzw. zu einer Konsolidierung unterhalb der neuen Widerstandszone.